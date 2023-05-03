На КТК после ремонта ввели в эксплуатацию второй причал

Опубликовано: 9:40, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выносное причальное устройство №2 сегодня ввернули в эксплуатацию, сообщает КТК. Ремонт ВПУ проводится с 25 марта по 29 апреля.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) снова эксплуатирует выносное причальное устройство (ВПУ) №2, причал на терминале в Черном море под Новороссийском вернули в работу после плановой замены износившихся элементов.

"29 апреля 2023 года на морском терминале КТК завершилась плановая замена плавучих шлангов выносного причального устройства ВПУ-2. После проверки на герметичность соединений оборудование было введено в эксплуатацию",

– Каспийский трубопроводный консорциум

Замена шлангов на ВПУ стартовала 25 марта, всего были сняты и заменены на новые 11 шлангов. Теперь второй причал возвращается к работе. Всего в Черном море функционируют три выносных причала КТК.

Отметим, что в 2023 году КТК готова увеличить пропускную способность, для этого в конце прошлого года были запущены дополнительные мощности.

КТК – трубопроводный нефтепровод Тенгиз–Новороссийск, по нему поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.