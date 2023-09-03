На горе Ахун в Сочи появится КПП

Опубликовано: 2:28, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свободный проезд на гору Ахун в скором времени перекроют. На дороге планируется организовать пропускной режим с платными пропусками.

Проезд к смотровой башне, расположенной на горе Большой Ахун вскоре станет осуществляться только через КПП, предупреждают в Сочинском национальном парке.

"Ранее всем желающим можно было подъехать к башне Ахун на личном транспорте. Сейчас администрацией сочинского нацпарка принято решение об организации пропускного режима на природную территорию к культурной достопримечательности. КПП будет установлено в ближайшие дни на 6 км дороги на Большой Ахун. Эти меры связаны с организацией условий для соблюдения режима охраны природной территории"

– нацпарк

Пропускной режим поможет контролировать число посетителей достопримечательности, обеспечит большую сохранность парка и создаст условия для своевременного реагирования в случае возникновения ЧС.

КПП отменит забор, ограждающий территорию сейчас, так что многочисленные туристы смогут без помех наслаждаться сочинскими красотами.

Приобрести пропуск можно будет как на КПП, так и на сайте нацпарка.