На горе Ахун в Сочи появится КПП

Проезд к смотровой башне, расположенной на горе Большой Ахун вскоре станет осуществляться только через КПП, предупреждают в Сочинском национальном парке.
"Ранее всем желающим можно было подъехать к башне Ахун на личном транспорте. Сейчас администрацией сочинского нацпарка принято решение об организации пропускного режима на природную территорию к культурной достопримечательности. КПП будет установлено в ближайшие дни на 6 км дороги на Большой Ахун. Эти меры связаны с организацией условий для соблюдения режима охраны природной территории"
– нацпарк
Пропускной режим поможет контролировать число посетителей достопримечательности, обеспечит большую сохранность парка и создаст условия для своевременного реагирования в случае возникновения ЧС.
КПП отменит забор, ограждающий территорию сейчас, так что многочисленные туристы смогут без помех наслаждаться сочинскими красотами.
Приобрести пропуск можно будет как на КПП, так и на сайте нацпарка.