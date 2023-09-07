На форум "Таврический бриз" приехало 112 участников

В Крыму открылся форум "Таврический бриз". Его участниками стали 112 человек. В рамках форума пройдут лекции и мастер-классы.
В Крыму стартовал форум "Таврический бриз", в нем принимают участие 112 человек, сообщил замглавы Госкомитета молодежной политики республики Алексей Зинченко.
По его словам, в онлайн-этапе на форум участвовали свыше 350 человек, из которых были отобраны 112. Само мероприятие завершится 8 сентября.
Участникам форума приготовили мастер-классы, лекции, образовательные и дискуссионные встречи, игры и квесты.
Стоит добавить, что форум разбит на пять направлений:
- "Молодежные лидеры";
- "Творческая молодежь";
- "Молодежные медиа";
- "Молодые патриоты";
- "Наставники форума".