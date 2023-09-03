Сколько туристов посетили Крым? Ответ главы республики

Опубликовано: 5:34, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководитель Крыма рассказал о принятии с начала года около 3,8 млн путешественников. Он отметил, что количество уменьшилось из-за сложностей с отдыхом на полуострове.

В Крыму с начала года побывало около 3,8 млн путешественников, поведал руководитель региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что в сравнении с прошлогодними показателями количество отдыхающих уменьшилось из-за непростых условий. Однако, по его словам, курортный сезон состоялся.

Аксенов также подчеркнул, что скоро Минтуризма РК приступит к приему заявок на выплаты на сотрудника туристической отрасли. Глава региона добавил, что мера поддержит потенциал полуострова.