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Сколько туристов посетили Крым? Ответ главы республики

Сколько туристов посетили Крым? Ответ главы республики
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Руководитель Крыма рассказал о принятии с начала года около 3,8 млн путешественников. Он отметил, что количество уменьшилось из-за сложностей с отдыхом на полуострове.

В Крыму с начала года побывало около 3,8 млн путешественников, поведал руководитель региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что в сравнении с прошлогодними показателями количество отдыхающих уменьшилось из-за непростых условий. Однако, по его словам, курортный сезон состоялся.

Аксенов также подчеркнул, что скоро Минтуризма РК приступит к приему заявок на выплаты на сотрудника туристической отрасли. Глава региона добавил, что мера поддержит потенциал полуострова.

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