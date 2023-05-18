На Эвересте погиб альпинист

Опубликовано: 21:39, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альпинист сорвался на Эвересте, это произошло перед последним этапом восхождения. Два других участника экспедиции ждут помощи спасателей.

На Эвересте погиб сегодня альпинист, мужчина прибыл из Китая, чтобы покорить самую высокую точку планеты, но сорвался перед финальным отрезком восхождения.

О трагедии сообщает новостной портал The Himalayan. Погибшему было 52 года, он сорвался с «балкона» у южной вершины горы, планируя совершить финальный рывок. На «балконе», уступе перед пиком, находятся еще двое альпинистов. Спасатели работают на тем, чтобы снять их и отправить в базовый лагерь у подножия горы.