На дороге в Тырныауз после селя образовалась пробка

Десятки транспортных средств ожидают проезда в Тырныауз. Накануне там сошел сель, последствия которого вынудили власти ввести режим ЧС.

В Кабардино-Балкарии застряли в пробке десятки автомобилей, ожидающих проезда в город Тырныауз, где ранее сошел селевой поток.

В настоящее время движение по дороге в сторону Баксанского ущелья, проходящей через территорию гипсового предприятия, организовано в реверсном режиме.

Фуры и автобусы проехать в настоящее время не могут, передает ТАСС.

Сель в Тырныаузе, сошедший накануне вечером, повредил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус".

Позже стало известно о начале эвакуации жителей домов, которые находятся возле поврежденного моста. Власти также были вынуждены перекрыть все объездные дороги в предгорьях.