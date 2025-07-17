Вестник Кавказа

На дороге в Тырныауз после селя образовалась пробка

На дороге в Тырныауз после селя образовалась пробка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Десятки транспортных средств ожидают проезда в Тырныауз. Накануне там сошел сель, последствия которого вынудили власти ввести режим ЧС.

В Кабардино-Балкарии застряли в пробке десятки автомобилей, ожидающих проезда в город Тырныауз, где ранее сошел селевой поток.

В настоящее время движение по дороге в сторону Баксанского ущелья, проходящей через территорию гипсового предприятия, организовано в реверсном режиме. 

Фуры и автобусы проехать в настоящее время не могут, передает ТАСС.

Сель в Тырныаузе, сошедший накануне вечером, повредил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". 

Позже стало известно о начале эвакуации жителей домов, которые находятся возле поврежденного моста. Власти также были вынуждены перекрыть все объездные дороги в предгорьях. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1920 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.