На Дону начали отключать отопление в домах

Установившаяся в Ростовской области теплая погода позволила коммунальным службам ряда донских муниципалитетов завершить отопительный сезон – тепло уже отключили в домах Ростова-на-Дону, Батайска, Новочеркасска, Шахт и ряда районов области.

Наступившее весеннее тепло позволило коммунальным службам 11 муниципалитетов Ростовской области завершить зимний отопительный сезон, рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

"Отопительный период завершил город Ростов-на-Дону и Егорлыкский район. Сегодня завершают города Батайск, Донецк, Новочеркасск, Шахты, а также Боковский, Веселовский, Мясниковский, Сальский и Усть-Донецкий районы"

- Игорь Сорокин

Как рассказал замгубернатора, отопление в домах отключают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится выше 6 градусов тепла, о если есть техническая возможность, дончане решением собственников могут сами выбирать такую опцию во многквартирных домах, передает "АиФ-Ростов".

Пока Ростовская область стала лидером в завершении отопительного сезона – остальные регионы Юга России с этим не торопятся, опасаясь возможного пусть и недолгого, но возвращения холодов.