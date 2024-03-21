На Дону горела Новочеркасская ГРЭС

Ночью горела расположенная на территории Ростовской области Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. ПО факту проводится расследование.

Стало известно, что ночью на Новочеркасской ГРЭС (Ростовская область) произошло возгорание. Оно было оперативно потушено самими сотрудниками станции до приезда пожарных. Пострадавших нет. В то же время из-за ЧП из строя были выведены 2 энергоблока.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. <…> Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС»

– глава Ростовской области Василий Голубев

По данным местных властей, причины возгорания устанавливаются. Ремонт энергоблоков к настоящему времени завершен.