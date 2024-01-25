На деньги курортного сбора в Анапе может вырасти скейт-парк или "Парк сказок"

Власти Анапы планируют потратить средства от курортного сбора на нужные и важные для жителей региона и отдыхающих на курорте проекты.

В мэрии кубанской курортной Анапы прошло совещание, участники которого обсудили вопросы развития туризма и использования средств курортного сбора, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

"За весь период действия курортного сбора поступило более 330 млн рублей, которые мы направили на установку спортивных и детских площадок, архитектурных форм на набережной и парках. Также построили сквер 80-летия Краснодарского края в Супсехе, сейчас завершаем реконструкцию Ореховой рощи"

- мэр Анапы Василий Швец

Сумма сбора за минувший 2023 год накопилась немаленькая - 280 млн рублей, на эти деньги предложили обустроить сквер "Россия", установить перголы - специальные навесы из брусьев, основу для вьющихся растений, которые должны создавать тень на пляжах в Сукко, Витязево и нижней набережной Анапы, создать новый скейт-парк в сквере Гудовича или благоустроить аллею Паралия в Витязево от Южного проспекта до моря.

Однако наиболее живое обсуждение вызвал проект "Парк сказок" – такой парк, состоящий из тематических игровых площадок, предложили построить рядом с Театральной площадью. Он будет рассчитан на детей разного возраста, а его героями станут популярные персонажи из русских народных сказок, сказок советских писателей, мультфильмов и произведений местных авторов. Здесь же может появиться и семейная библиотека.

Окончательный проект, в который будут вложены полученные средства, пока не выбран.