МВД России возобновляет выдачу биометрических загранпаспортов

Прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возобновлен с 1 июня, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", - рассказала Волк, добавив, что заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг, передает ТАСС.
Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен 2 февраля – проблема была в микросхемах, встраиваемых в бланк загранпаспорта.