МВД России возобновляет выдачу биометрических загранпаспортов

Опубликовано: 21:36, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов - заявление может быть подано в территориальный орган ведомства через МФЦ либо направлено через "Госуслуги", сообщили в МВД страны.

Прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возобновлен с 1 июня, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации", - рассказала Волк, добавив, что заявление может быть подано непосредственно в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо направлено в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг, передает ТАСС.

Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца был временно приостановлен 2 февраля – проблема была в микросхемах, встраиваемых в бланк загранпаспорта.