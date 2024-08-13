Музейные экспонаты Турции идентифицирует искусственный интеллект

Турецкие ученые систематизируют экспонаты музеев по коду ДНК – в этом им помогает искусственный интеллект, технология которого разработана местными специалистами.

В Турции заработал "Проект идентификации для обеспечения безопасности исторических артефактов", запущенный с целью защиты экспонатов музеев страны: он призван передать их в качестве наследия для будущего поколения, рассказал генеральный директор по культурному наследию и музеям министерства культуры и туризма Бирол Инджеджикез.

"Мы завершили работу над 150882 артефактами в хранилищах наших музеев. До 2028 года мы будем как регистрировать все артефакты в наших хранилищах, так и давать понять, что эти артефакты принадлежат нам, с помощью цифровой идентификации. По указанию нашего министра мы запустили еще один очень важный проект - он называется "Наследие для будущего". Это система, основанная на активизации раскопок – число артефактов будет расти"

- Бирол Инджеджикез

Сейчас во всех музеях Турции хранится 2 млн 860 тыс артефактов, не считая монет. По указанию министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя начато исследование по борьбе с контрабандой культурных ценностей за границу, а также по идентификации и инвентаризации артефактов, которое проводится по технологии искусственного интеллекта, в ходе которой определяется код ДНК артефактов – она разработана турецкими учеными, пишет турецкое информационное агентство Anadolu.