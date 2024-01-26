Музей Рустама Ибрагимбекова появится в Баку

В Баку планируется открыть музей режиссера и сценариста Рустама Ибрагимбекова. Также в Баку состоится презентация его двухтомника на азербайджанском языке и пройдут ретроспективные показы.

В понедельник, 5 февраля народному писателю Азербайджана, драматургу, сценаристу и режиссеру, заслуженному деятелю искусств РФ Рустаму Ибрагимбекову исполнилось бы 85 лет. По случаю юбилея было предложено создать в Баку музей режиссера. Кроме того, планируется продолжить работу по переводу его книг на азербайджанский язык. Об этом рассказала дочь драматурга актриса, режиссер и сценарист Фатима Ибрагимбекова.

«Планов много, надеюсь, что в будущем получится сделать его музей. Мы всячески над этим работаем. Хотелось бы и в России сделать, но в Баку мне это проще организовать. Выходят папины книги, мы перевели на турецкий язык, сейчас двухтомник выйдет на азербайджанском языке»

– Фатима Ибрагимбекова

Далее она отметила, что в азербайджанской столице пройдет презентация двухтомника и ретроспективные показы.

«Есть кое-какие отреставрированные фильмы, которые в свое время были сняты на «Азербайджанфильм». Это его знаменитые фильмы, которые снял режиссер Расим Оджагов»

– Фатима Ибрагимбекова