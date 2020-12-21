Сегодня Рустаму Ибрагимбекову исполнилось бы 85 лет

Классиком российского и азербайджанского кино Рустам Ибрагимбеков стал еще при жизни, известен он не только как сценарист, но и как прозаик и драматург. Расскажем о том, как Ибрагимбеков пришел в кино, о фильмах, которые он создал с Никитой Михалковым, Расимом Оджаговым, другими режиссерами, и о том, как писатель отметил 80-летие.

Детство и юность в Баку

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку.

У моего бакинского детства два языка: в семье все говорили на русском, а когда выбегал за калитку – переходил на азербайджанский. Население Баку было разнолюдным, эта пестрота меня и сформировала

– Ибрагимбеков.

Литературным дебютом Ибрагимбекова стал рассказ "Хлеб без варенья", напечатанный в газете "Молодежь Азербайджана" в 1962 году. Через год он окончил Азербайджанский институт нефти и химии, стал научным сотрудником в Академии наук Азербайджана, а в середине 1960-х годов окончил аспирантуру Института автоматики и телемеханики Академии наук СССР.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из науки в кинематограф

В 1967 году, почти одновременно с завершением обучения в аспирантуре, Ибрагимбеков окончил сценарное, а через несколько лет и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве. Его мастерами были Сергей Герасимов и Леонид Трауберг. В компанию сценаристов фильма "Белое солнце пустыни" Ибрагимбеков попал, по его словам, случайно. Над сценарием работал известный кинодраматург Валентин Ежов, и ему "нужен был специалист по Востоку".

Если бы я признался, что ни разу не был в Средней Азии и не участвовал в революции, то меня бы не взяли. Поэтому пришлось притвориться бывалым восточным человеком

– Ибрагимбеков.

Работа над "Белым солнцем пустыни" шла тяжело: "фильм открывали, закрывали из-за "несерьезного" отношения к теме революции", однако в 1970 году на экранах появилась "картина, которая нравится миллионам людей, уже нескольким поколениям", отмечал сценарист. Авторы "Белого солнца пустыни", в числе которых был и он, получили Государственную премию, правда, только через 28 лет после выхода фильма в прокат.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фильмы, созданные с Никитой Михалковым

В 1970 году Никита Михалков, выпускник режиссерского факультета ВГИКа, снял по сценарию Ибрагимбекова свою дипломную картину "Спокойный день в конце войны". Сотрудничество кинематографистов продолжилось в 1990-х

"Автостоп"

"Урга – территория любви"

"Утомленные солнцем"

"Сибирский цирюльник"

принесли их создателям три Государственные премии России, главный приз Венецианского кинофестиваля, Гран-при Каннского кинофестиваля и премию "Оскар".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фильмы, созданные с Расимом Оджаговым

С другим своим постоянным соавтором Ибрагимбеков впервые встретился в конце 1960-х – на съемках фильма "В этом южном городе", который по его сценарию ставил режиссер Эльдар Кулиев, а Расим Оджагов был оператором этой картины. С вышедшего в 1978 году "Дня рождения" началось многолетнее сотрудничество режиссера Оджагова и сценариста Ибрагимбекова. Потом они вместе работали над фильмами

"Допрос"

"Перед закрытой дверью"

"Парк"

"Другая жизнь"

"Храм воздуха"

"Семь дней после убийства"

и получили Государственные премии Азербайджана и СССР. Все эти картины "складываются в рассказ о жизни Баку и Азербайджана на протяжении десятилетий", и "время не нанесло какого-то ущерба" им, отмечал сценарист.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фильмы, созданные с другими режиссерами

По сценариям Ибрагимбекова снимали фильмы и другие известные режиссеры: Александр Прошкин, Сергей Бодров-старший, Роман Балаян, Юлий Гусман. Он был соавтором сценария фильма "Восток – Запад", который в 1999 году поставил французский режиссер Режис Варнье, а через много лет Ибрагимбеков как глава Международной конфедерации союзов кинематографистов придумал премию для кинематографистов стран Восточной Европы и Западной Азии и назвал ее "Восток – Запад. Золотая арка". А о роли этих географических понятий в своей судьбе рассуждал так:

Три дня себя считаю азиатом, три дня – европейцем, а один день мучительно размышляю над тем, кто я на самом деле и кем быть лучше.

Однако у этого шутливого высказывания есть и серьезная сторона: Ибрагимбеков был членом Российской, Европейской и Американской киноакадемий, председателем Союза кинематографистов Азербайджана, был удостоен государственных наград Азербайджана и России, отмечен российской национальной премией "Ника" в номинации "Честь и достоинство".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ибрагимбеков – драматург, прозаик и педагог

Ибрагимбеков известен не только как сценарист, но и как прозаик и драматург. Сборники рассказов и повестей народного писателя Азербайджана выходили в Баку и Москве, а пьесы шли в театрах многих стран. Один из самых известных спектаклей был поставлен в 1974 году во МХАТе по пьесе "Похожий на льва", а главную роль исполнил Александр Калягин. Много лет сценарист преподавал на кафедре драматургии кино во ВГИКе. Своим студентам профессор Ибрагимбеков говорил:

Судьба сценария, как и судьба человека, может не сложиться, даже если он заслуживает лучшей участи. Не отчаивайтесь и старайтесь написать новый. К этому времени первый может пробить себе дорогу сам, если он живой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Ибрагимбеков отметил свое 80-летие

В преддверии своего 80-летия драматург написал пьесу "Утро туманное", сам поставил ее в театре Et Cetera, и этот спектакль идет до сих пор.

Рустам рассказал историю о людях, которых хорошо знал, о людях своего поколения, живущих воспоминаниями о прошлом, о кумирах своего времени. Это авторский спектакль большого художника и мудрого человека

–художественный руководитель театра Александр Калягин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сам Ибрагимбеков после премьеры признался, что именно так хотел отпраздновать свой юбилей и "получил огромное удовольствие от этой работы". Еще он рассказал, что пишет книгу воспоминаний:

При всем величии Шекспира, Чехова и ныне живущих больших писателей то, что знаю я, они не знали. И про моих друзей, и про мою жизнь могу написать только я, больше никто. Только я могу внести в общую картину мира свой фрагментик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кинодраматург скончался в ночь с 10 на 11 марта 2022 года в Москве и был похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"