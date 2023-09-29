Музей Чечни откроется после ремонта в 2024 году

Власти Чечни рассчитывают открыть Национальный музей в Грозном после капремонта уже в скором времени. Первые посетители смогут прийти в него уже в следующем году.

Национальный музей Чеченской Республики, расположенный в Грозном, будет ждать посетителей после капитального ремонта уже в будущем году. Дату назвал замминистра культуры республики Мамед Мадаев.

По его словам, это наиболее значимый проект на данный момент. Замглавы ведомства уточнил, что строители создают "прекрасное здание". Оно возводится в центре Грозного и послужит ключевым элементом туркластера, вместе с библиотекой и театром. Вокруг учреждений культуры, уточнил Мадаев, разобьют парк.

Чиновник добавил, что все работы должны быть окончены уже к концу будущего года.

В числе прочего, пишет ТАСС, – и реставрация полотна знаменитого русского панорамиста Франца Рубо "Взятие аула Гуниб и пленение Шамиля": на момент открытия музея она уже должна быть экспонирована для всех, отметил он.