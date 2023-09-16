Музеи искусств Азербайджана и Узбекистана будут сотрудничать

Опубликовано: 5:31, 16 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Ташкенте представители Азербайджанского национального музея искусств и Государственного музея искусств Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве.

В Государственном музее искусств Узбекистана в Ташкенте сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским национальным музеем искусств и Государственным музеем искусств Узбекистана, сообщили в пресс-службе азербайджанского музея.

Подписи под документом поставили директор Азербайджанского национального музея искусств, заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев и директор Государственного музея искусств Узбекистана Васила Файзиева, передает Trend.

Ожидается, что соглашение, заключенное на пять лет, поможет развитию дальнейших связей и обмену опытом между двумя государственными художественными музеями.

Теперь учреждения культуры двух дружественных стран смогут организовывать совместные научно-исследовательскиие и реставрационые работы, обмениваться опытом, а также проводить совместные конференции, семинары и тренингов по музейному делу.

Также документ подразумевает проведение совместных выставок и обмен опытом по созданию электронных каталогов.