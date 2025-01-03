Вестник Кавказа

Мужчина умер в реабилитационном центре в Каспийске

Мужчина умер в реабилитационном центре в Каспийске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане расследуют гибель мужчины в каспийском реабилитационном центре. Причина смерти пока не установлена.

В Каспийске скончался пациент реабилитационного центра. Об этом рассказали в СУ СКР по Дагестану.

Трагедия случилась накануне.

"Тринадцатого января 2025 года в реабилитационном центре в Каспийске обнаружено тело мужчины 1987 года рождения без признаков жизни"

– пресс-служба управления

Обстоятельства смерти пациента пока не удалось установить. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Взрыв газа в Тбилиси: погиб человек, есть раненые

Взрыв газа в Тбилиси: погиб человек, есть раненые

Приговор за угрозу безопасности движения впервые в России вынесли в Каспийске

Приговор за угрозу безопасности движения впервые в России вынесли в Каспийске

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

В Армении в ДТП погиб депутат парламента Мгер Саакян

Пожарные справились с огнем на центральном рынке Черкесска

Пожарные справились с огнем на центральном рынке Черкесска

Пожар вспыхнул на центральном рынке Черкесска

Пожар вспыхнул на центральном рынке Черкесска

В Грузии случилось землетрясение

В Грузии случилось землетрясение

Почти 30 машин попали в ДТП в Армении

Почти 30 машин попали в ДТП в Армении

Пожилой водитель &quot;четверки&quot; погиб в ДТП в Дагестане

Пожилой водитель "четверки" погиб в ДТП в Дагестане

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Огнеборцы отстояли от огня здания во Владикавказе

Драку депутата и губернатора опровергли власти Армении

Драку депутата и губернатора опровергли власти Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы