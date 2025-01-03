Мужчина умер в реабилитационном центре в Каспийске

В Дагестане расследуют гибель мужчины в каспийском реабилитационном центре. Причина смерти пока не установлена.
В Каспийске скончался пациент реабилитационного центра. Об этом рассказали в СУ СКР по Дагестану.
Трагедия случилась накануне.
"Тринадцатого января 2025 года в реабилитационном центре в Каспийске обнаружено тело мужчины 1987 года рождения без признаков жизни"
– пресс-служба управления
Обстоятельства смерти пациента пока не удалось установить. По факту случившегося проводится доследственная проверка.