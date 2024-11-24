Мужчина погиб в автоаварии в Армении

ДТП произошло на трассе в Армении. «Мерседес» столкнулся с автомобилем ВАЗ. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Автоавария с участием иномарки и российской машины произошла на трассе Нубарашен-Масис в Армении, передает портал криминальной хроники shamshyan.com.

Авария произошла сегодня утром. На дороге столкнулись «Мерседес» под управлением 40-летнего мужчины и ВАЗ, за рулем которого был 80-летний пенсионер.

Отмечается, что пожилой водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Кроме того, один человек был доставлен в больницу с различными повреждениями.

Портал подчеркивает, что на месте инцидента в настоящее время работают следователи, который выясняют все обстоятельства случившегося.