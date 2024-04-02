Вестник Кавказа

Мусульмане в ожидании Ночи Всемогущества и Предопределения

Мусульмане в ожидании Ночи Всемогущества и Предопределения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самая важная ночь для каждого мусульманина состоится сегодня после заката солнца. Считается, что Ляйлят аль-Кадр или Ночь Предопределения самая главная ночь в Рамадан.

Ляйлят аль-Кадр – самая важная ночь в исламе, которая наступает сегодня. В этом году Ночь Предопределения выпала на 5-6 апреля. 

Считается, что в эту ночь определяется судьба человека на ближайший год. 

Ежегодно Ляйлят аль-Кадр имеет разную дату, так как ее наступление зависит от многих факторов. 

Началом самой важной ночи для мусульман считается закат. Заканчивается Ляйлят аль-Кадр на рассвете следующего дня.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1870 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Москве намаз в честь Ураза-байрам проведут на шести площадках

В Москве намаз в честь Ураза-байрам проведут на шести площадках

Чиновники оплатят долги жителей Чечни в магазинах в Рамадан

Чиновники оплатят долги жителей Чечни в магазинах в Рамадан

Шатер Рамадана охраняют в усиленном режиме в Махачкале

Шатер Рамадана охраняют в усиленном режиме в Махачкале

Ночь предопределения 2024: точные признаки самой величественной ночи в исламе

Ночь предопределения 2024: точные признаки самой величественной ночи в исламе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы