Мусульмане в ожидании Ночи Всемогущества и Предопределения

Самая важная ночь для каждого мусульманина состоится сегодня после заката солнца. Считается, что Ляйлят аль-Кадр или Ночь Предопределения самая главная ночь в Рамадан.

Ляйлят аль-Кадр – самая важная ночь в исламе, которая наступает сегодня. В этом году Ночь Предопределения выпала на 5-6 апреля.

Считается, что в эту ночь определяется судьба человека на ближайший год.

Ежегодно Ляйлят аль-Кадр имеет разную дату, так как ее наступление зависит от многих факторов.

Началом самой важной ночи для мусульман считается закат. Заканчивается Ляйлят аль-Кадр на рассвете следующего дня.