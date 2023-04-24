Мурат Сабанов получил 16 лет за отравления на Хохловской площади

"Отравителю" с Хохловской площади Мурату Сабанову вынесен новый приговор в Москве, сообщает столичная прокуратура.
Уроженец КБР был признал виновным в отравлении 30 человек и множестве грабежей - все это он делал в центре столицы, на Хохловской площади.
"С учетом позиции прокурора Басманный районный суд Москвы приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима"
— прокуратура Москвы
Прежний приговор
Изначально, два года назад, Сабанова приговорили к 16 годам заключения. Позже Мосгорсуд принял решение об отмене приговора. Дело было возвращено в Басманный суд.
Что делал Мурат Сабанов
Как установило следствие, мужчина промышлял тем, что втирался в доверие к уже выпившим людям. Он тем или иным образом делал так, что жертва выпивала жидкость с лекарством, угнетающим ЦНС: либо предлагал попробовать свой напиток, либо подливал пострадавшим.
Под воздействием препарата человек лишался сознания. Тогда Сабанов забирал его вещи и сбегал.
Установлено, что число жертв отравителя достигло 30, причем здоровью пяти человек был нанесен тяжкий вред. Что касается имущества, то Сабанов награбил более чем на миллион рублей.