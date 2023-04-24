РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мурат Сабанов получил 16 лет за отравления на Хохловской площади

Мурат Сабанов получил 16 лет за отравления на Хохловской площади
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Уроженец Кабардино-Балкарии, подливавший людям тяжелые лекарства и затем грабивший их, получил новый приговор. В общей сложности Мурат Сабанов обвиняется в отравлении 30 человек.

"Отравителю" с Хохловской площади Мурату Сабанову вынесен новый приговор в Москве, сообщает столичная прокуратура.

Уроженец КБР был признал виновным в отравлении 30 человек и множестве грабежей - все это он делал в центре столицы, на Хохловской площади.

"С учетом позиции прокурора Басманный районный суд Москвы приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима"

— прокуратура Москвы

Прежний приговор

Изначально, два года назад, Сабанова приговорили к 16 годам заключения. Позже Мосгорсуд принял решение об отмене приговора. Дело было возвращено в Басманный суд.

Что делал Мурат Сабанов

Как установило следствие, мужчина промышлял тем, что втирался в доверие к уже выпившим людям. Он тем или иным образом делал так, что жертва выпивала жидкость с лекарством, угнетающим ЦНС: либо предлагал попробовать свой напиток, либо подливал пострадавшим.

Под воздействием препарата человек лишался сознания. Тогда Сабанов забирал его вещи и сбегал.

Установлено, что число жертв отравителя достигло 30, причем здоровью пяти человек был нанесен тяжкий вред. Что касается имущества, то Сабанов награбил более чем на миллион рублей.

В Москве &quot;лимонадного отравителя&quot; обвиняют в усыплении 30 человек

В Москве "лимонадного отравителя" обвиняют в усыплении 30 человек

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version