Мурат Сабанов получил 16 лет за отравления на Хохловской площади

Опубликовано: 21:25, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уроженец Кабардино-Балкарии, подливавший людям тяжелые лекарства и затем грабивший их, получил новый приговор. В общей сложности Мурат Сабанов обвиняется в отравлении 30 человек.

"Отравителю" с Хохловской площади Мурату Сабанову вынесен новый приговор в Москве, сообщает столичная прокуратура.

Уроженец КБР был признал виновным в отравлении 30 человек и множестве грабежей - все это он делал в центре столицы, на Хохловской площади.

"С учетом позиции прокурора Басманный районный суд Москвы приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима"

— прокуратура Москвы

Прежний приговор

Изначально, два года назад, Сабанова приговорили к 16 годам заключения. Позже Мосгорсуд принял решение об отмене приговора. Дело было возвращено в Басманный суд.

Что делал Мурат Сабанов

Как установило следствие, мужчина промышлял тем, что втирался в доверие к уже выпившим людям. Он тем или иным образом делал так, что жертва выпивала жидкость с лекарством, угнетающим ЦНС: либо предлагал попробовать свой напиток, либо подливал пострадавшим.

Под воздействием препарата человек лишался сознания. Тогда Сабанов забирал его вещи и сбегал.

Установлено, что число жертв отравителя достигло 30, причем здоровью пяти человек был нанесен тяжкий вред. Что касается имущества, то Сабанов награбил более чем на миллион рублей.