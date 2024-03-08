Вестник Кавказа

Мурад Мусаев вернулся в "Краснодар"

Мурад Мусаев вернулся в "Краснодар"
© Фото: телеграм-канал ФК “Краснодар“
Специалист Мурад Мусаев вновь стал главным тренером "Краснодара". Он возглавлял горожан с 2018 по 2021 год. Ранее "быки" уволили Владимира Ивича.

Российский специалист Мурад Мусаев вернулся в футбольный клуб "Краснодар", сообщает пресс-служба "быков".

Соглашение с главным тренером рассчитано до конца текущего сезона чемпионата России 2023/24.

Мусаев возглавлял горожан с 2018 по 2021 год. Он также руководил азербайджанским клубом "Сабах" с 2021 по 2024 год.

Напомним, ранее "Краснодар" попрощался с главным тренером Владимиром Ивичем.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
995 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В &quot;Краснодар&quot; вернется Мусаев – СМИ

В "Краснодар" вернется Мусаев – СМИ

Округ Краснодара потрясла энергоавария

Округ Краснодара потрясла энергоавария

&quot;Краснодар&quot; разорвал соглашение с главным тренером

"Краснодар" разорвал соглашение с главным тренером

Поезд Победы прибудет в Краснодар 

Поезд Победы прибудет в Краснодар 

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы