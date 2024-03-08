Мурад Мусаев вернулся в "Краснодар"

Специалист Мурад Мусаев вновь стал главным тренером "Краснодара". Он возглавлял горожан с 2018 по 2021 год. Ранее "быки" уволили Владимира Ивича.
Российский специалист Мурад Мусаев вернулся в футбольный клуб "Краснодар", сообщает пресс-служба "быков".
Соглашение с главным тренером рассчитано до конца текущего сезона чемпионата России 2023/24.
Мусаев возглавлял горожан с 2018 по 2021 год. Он также руководил азербайджанским клубом "Сабах" с 2021 по 2024 год.
Напомним, ранее "Краснодар" попрощался с главным тренером Владимиром Ивичем.