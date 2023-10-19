МРОТ в будущем году вырастет почти на 20%

Опубликовано: 13:07, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Комитет ГД по труду одобрил проект об увеличении МРОТ для работающих россиян в будущем 2024 году – минимальный размер оплаты труда вырастет до 19 242 рублей.

Приятная новость для работающих россиян – в будущем году их зарплаты вырастут, комитет Госдумы по труду рекомендовал палате принять в первом чтении проект об увеличении МРОТ в новом году на 18,5% - до 19 242 рублей.

Также комитет порекомендовал принять в I чтении проект о сохранении в 2024-2026 годах действия тарифов на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, передает РИА Новости.

Вырастут и пенсии у неработающих пенсионеров – комитет порекомендовал увеличить стоимость пенсионного коэффициента до 133,05 рубля, тогда как сейчас он составляет 129,46 рубля.

Напомним, правительство России внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и ряд других документов, важных для государственных финансов.