Мраморные клопы атакуют кукурузу в Грузии

Опубликовано: 22:59, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия снова переживает нашествие мраморных клопов, но уже в гораздо меньших масштабах. Теперь насекомые атакуют кукурузу.

Мраморные клопы, в прошлые годы почти подчистую уничтожавшие урожай фундука в Грузии, теперь ополчились на кукурузу. Об этом рассказали в Нацагентстве продовольствия.

В связи с активизацией вредителей специалисты проводят обработку земель.

На сегодняшний день в Западной Грузии:

обработку термическим туманом прошли 128,6 тыс га,

холодное опрыскивание произведено на 40 тыс га,

установлены чуть более 98 тыс систем мониторинга.

В ведомстве подчеркнули: с помощью системной борьбы с мраморным клопом ущерб от насекомых минимален.