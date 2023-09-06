Мраморные клопы атакуют кукурузу в Грузии

Грузия снова переживает нашествие мраморных клопов, но уже в гораздо меньших масштабах. Теперь насекомые атакуют кукурузу.
Мраморные клопы, в прошлые годы почти подчистую уничтожавшие урожай фундука в Грузии, теперь ополчились на кукурузу. Об этом рассказали в Нацагентстве продовольствия.
В связи с активизацией вредителей специалисты проводят обработку земель.
На сегодняшний день в Западной Грузии:
- обработку термическим туманом прошли 128,6 тыс га,
- холодное опрыскивание произведено на 40 тыс га,
- установлены чуть более 98 тыс систем мониторинга.
В ведомстве подчеркнули: с помощью системной борьбы с мраморным клопом ущерб от насекомых минимален.