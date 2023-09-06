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Мраморные клопы атакуют кукурузу в Грузии

Мраморные клопы атакуют кукурузу в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия снова переживает нашествие мраморных клопов, но уже в гораздо меньших масштабах. Теперь насекомые атакуют кукурузу.

Мраморные клопы, в прошлые годы почти подчистую уничтожавшие урожай фундука в Грузии, теперь ополчились на кукурузу. Об этом рассказали в Нацагентстве продовольствия.

В связи с активизацией вредителей специалисты проводят обработку земель.

На сегодняшний день в Западной Грузии:

  • обработку термическим туманом прошли 128,6 тыс га,
  • холодное опрыскивание произведено на 40 тыс га,
  • установлены чуть более 98 тыс систем мониторинга.

В ведомстве подчеркнули: с помощью системной борьбы с мраморным клопом ущерб от насекомых минимален.

&quot;Привлеки и уничтожь&quot;: борьба с мраморным клопом выйдет на новый уровень в Грузии 

"Привлеки и уничтожь": борьба с мраморным клопом выйдет на новый уровень в Грузии 

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