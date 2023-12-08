Мраморное море потрясло на 4,1

В Мраморном море произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в Стамбуле. Жертв и разрушений нет.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки у стамбульского побережья Мраморного моря на глубине почти в 12 км.

Стало известно, что сила сейсмособытия составляла 4,1. Известно, что в городе подземные толчки были вполне ощутимы, однако к разрушениям и жертвам землетрясение не привело.

По словам местного сейсмолога, ничего страшного в таком землетрясении нет.