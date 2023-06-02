Можно ли пить воду из-под крана в Тбилиси?

Опубликовано: 14:43, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какое качество у водопроводной воды в Тбилиси? Ответ дали в грузинской водораспределительной компании.

На вопрос о качестве питьевой воды в столице Грузии ответили в компании Georgian water and power.

Сообщения о плохом качестве воды в Тбилиси - не более чем слухи, вода в столице Грузии соответствует всем стандартам, заявили в GWP.

"Учитывая высокий интерес общественности, GWP поясняет, что имеет место попытка распространения безосновательной дезинформации о качестве питьевой воды в городах Тбилиси, Рустави и Мцхета. Компания подтверждает, что население обеспечивается качественной питьевой водой"

– заявление

Водопроводная вода в регионе постоянно исследуется на соответствие качеству, пробы берутся более чем в 400 точках водопровода. Вода в Тбилиси, Рустави и Мцхете полностью соответствует как нацстандартам, так и рекомендациям ВОЗ.