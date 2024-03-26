Можно ли купаться в Хургаде? Ученые дали рекомендации после появления акулы

Видео с опасной акулой мако прямо у лодки с людьми в Хургаде в Египте вызвало панику у туристов. Можно ли купаться в Красном море сейчас и как это делать, чтобы оставаться в безопасности, рассказали ученые.

Опасная акула мако, попавшая на видео у побережья Хургады в Красном море, стала причиной паники у местных жителей и гостей. Ситуацию прокомментировали в Управлении заповедников Красного моря.

Ученые пояснили, что акулы мако могут попасть на мелководье в период нереста. В это время купающимся нужно соблюдаться максимальную осторожность, передает Al Arabiya.

Запрещается плавать в открытом море рано утром и перед заходом солнца.

Нельзя заниматься дайвингом и сноркелингом.

В воде настоятельно не рекомендуется трогать блестящие предметы.

Если по какой-то причине началось кровотечение, в воде оставаться опасно: надо немедленно выйти на берег.

Специалисты дали рекомендации и египетским чиновникам. Их призвали проследить за недопустимостью сбрасывания сточных вод в море. Кроме того, на каждом пляже должны быть спасательные вышки высотой не менее 5 м и специальные спасательные лодки, а также наборы для оказания первой помощи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Акула мако – опасна ли она для человека?

Акула-мако представляет серьезную опасность для людей. Она живет в открытом море, но за добычей часто заходит в мелкие воды. Обладает агрессивным характером и, вдобавок, прожорлива.

Видео: @Mostafaseaview

Кроме того, акула мако развивает скорость до порядка 70 км/ч и прыгает в высоту до 6 м.