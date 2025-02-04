Мотоциклист-подросток без шлема погиб в ДТП на Ставрополье

Жизнь тинейджера унесло ДТП с грузовиком и мотоциклом в Кочубеевском районе, рассказали в краевой Госавтоинспекции. Юноша ехал на мотоцикле, не имея прав и не надев защитный шлем. Он умер сразу же на месте трагедии.

Молодой мотоциклист разбился в аварии на Ставрополье, о ЧП сообщили в краевой ГАИ.

По данным автоинспекции, авария случилась сегодня вечером, примерно в 20.40 мск, на трассе "Кавказ". Молодой мотоциклист, юноша 15 лет, двигаясь по дороге, выехал на "встречку", причем в том месте, где правила этого не допускают. В результате он столкнулся с ехавшей ему навстречу грузовой "Газелью".

Молодой человек, житель Кубани, получил смертельные травмы. Он умер на месте трагедии.

© Фото: ГАИ Ставрополья

"Установлено, что несовершеннолетний мотоциклист не имел водительских прав, навыков управления, а также не использовал мотошлем"

– ГАИ

Что касается водителя грузовика, то им оказался 20-летний житель соседнего региона. В момент ДТП он был трезв, однако прежде его неоднократно уличали в нарушениях ПДД.

Насколько был виноват каждый из участников аварии – выяснит следствие.