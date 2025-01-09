Вестник Кавказа

"Моссад" и ХАМАС дорабатывают детали соглашения о прекращении огня

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на объявление соглашения о прекращении боевых действий, Израиль и ХАМАС все еще уточняют спорные положения перемирия.

Глава "Моссад" Давид Барнеа и члены израильской делегации все еще остаются в Дохе для уточнения отдельных положений соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передают израильские СМИ. 

"Шеф "Моссада" Барнеа и израильские переговорщики - все еще в Дохе, они уточняют детали соглашения о прекращении огня и освобождении заложников"

– The Times of Israel

Сообщается, что стороны пытаются прийти к соглашению по отдельным вопросам, которые вызывают разногласия. Глава Израиля Нетаньяху по этой причине пока не объявлял о заключении соглашения. 

Также поступала информация о том, что в ХАМАС выступили против некоторых пунктов соглашения.

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