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Мощное землетрясение в Марокко унесло жизни почти 300 человек

Землетрясение в Морокко
Сегодня ночью Марокко потрясло сильное землетрясение. Жертвами природной стихии, произошедшей примерно в 80 км от столицы страны, стали почти три сотни человек.

В ночь с 8 на 9 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Об этом говорится в заявлении МВД страны.

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 80 км от Марракеша, они ощущались в радиусе 400 км.

В результате стихийного бедствия погибли 296 человек, ранения получили еще 153.

После этого сейсмологами была зафиксирована целая серия землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 4,8. Кроме того, были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,2, а также 3,3 и 3,4.

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