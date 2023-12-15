Мощная магнитная буря настигла Землю

Метеочувствительные люди сегодня могут испытать на себе влияние магнитной бури, которая обрушилась на Землю. Ее влияние постепенно уменьшится к вечеру субботы.

Магнитосфера Земли сегодня находится в возбужденном состояние. Вспышки на Солнце, которые ранее были зафиксированы учеными принесут плохое самочувствие жителям планеты.

Такая информация была опубликована Центром прогнозирования космической погоды США.

Геомагнитная активность будет достигать пятого красного уровнять, что означает сильную бурю.

К вечеру субботы активность бури будет снижаться. В воскресенье 28 января ожидается, что сила геоудара упадет до четвертого уровня.

Как облегчить состояние во время магнитных бурь?

Снизить потребление алкоголя

Добавить умеренную физическую активность

При проблемах с сердцем и сосудами, стоит иметь при себе лекарство.

Избегать стрессовых ситуаций.

При раздражении или тревоге, которые могут возникнуть на фоне магнитной бури, стоит приобрести в аптеке легкое успокоительное.

Принять контрастный душ и ванну с травами.