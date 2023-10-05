Москвичка отомстила аэропорту Махачкалы "минированием"

Опубликовано: 11:15, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жительницу Москвы не пустили в самолет в махачкалинском аэропорту и она "заминировала" воздушную гавань столицы Дагестана. Женщина задержали и доставили в отдел полиции.

Жительница Москвы Лейла Акперова решила отомстить махачкалинскому аэропорту за то, что ее не пустили на борт самолета. За свой поступок она была задержана полицейскими.

Как пишет телеграм-издание Mash Gor, женщину отказались пускать в самолет компании Red Wings, который летел из столицы Дагестана в Москву, из-за сверхнормативного багажа.

Поругавшись с сотрудником компании, Лейла на эмоциях решила отомстить - она заявила, что "где-то там заминировано". Женщина решила, что если ее день испорчен, то страдать должны и остальные.

Полицейские сработали оперативно. Они обследовали весь аэропорт, но признаков минирования не обнаружили.

Лейлу задержали и доставили в отдел. Работе махачкалинского аэропорта в данный момент ничего не угрожает.