Массовую драку со стрельбой учинили посетители компьютерного клуба Махачкалы

В махачкалинском компьютерном клубе произошла драка со стрельбой. Один человек был доставлен в больницу с ранением. Возбуждено уголовное дело.
Посетители компьютерного клуба в Махачкале спровоцировали массовую драку со стрельбой, есть пострадавший.
Потасовка была вызвана шумом внутри помещения. Посетители мешали остальным присутствующим, из-за чего администрация сделала несколько замечаний.
Систематическое игнорирование переросло в скандал, а затем – в драку. Выяснение отношений продолжилось за пределами клуба, а хулиганы позвали на помощь своих друзей. Один из пришедших достал оружие и начал стрелять.
Отмечается, что стрелок, который ранил одного человека, пойман. Пострадавший был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.