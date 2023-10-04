Массовую драку со стрельбой учинили посетители компьютерного клуба Махачкалы

Опубликовано: 22:22, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В махачкалинском компьютерном клубе произошла драка со стрельбой. Один человек был доставлен в больницу с ранением. Возбуждено уголовное дело.

Посетители компьютерного клуба в Махачкале спровоцировали массовую драку со стрельбой, есть пострадавший.

Потасовка была вызвана шумом внутри помещения. Посетители мешали остальным присутствующим, из-за чего администрация сделала несколько замечаний.

Систематическое игнорирование переросло в скандал, а затем – в драку. Выяснение отношений продолжилось за пределами клуба, а хулиганы позвали на помощь своих друзей. Один из пришедших достал оружие и начал стрелять.

Отмечается, что стрелок, который ранил одного человека, пойман. Пострадавший был доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.