Москвичей ждет высокое атмосферное давление в выходные

Метеорологи пообещали жителям Московского региона в субботу и воскресенье усиление морозов и повышение атмосферного давления.

Выходные дни 9 и 10 декабря в столице выдадутся морозными с небольшими осадками в виде снега и облачной погодой. Также жителей Москвы ждет повышение атмосферного давления. Об этом рассказал глава центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что температура за окном в эти дни будет значительно ниже обычных показателей. До -17 в дневные часы, и до -20 в ночное время.

«Что действительно удручает, так это гребень высокого атмосферного давления, который может сказаться на самочувствии горожан. На следующей неделе, предварительно, прогнозируется небольшое потепление. Морозы ослабеют, но погода останется зимней»

- Александр Шувалов