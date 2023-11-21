Мороз захватывает столичный регион

В Москве и Подмосковье сегодня будет холоднее, чем накануне – на фоне облаков периодически будет выглядывать солнце, однако тепла оно не принесет - воздух не прогреется выше 12 градусов мороза.

Сегодня в столичном регионе снежных зарядов не ожидается, однако температура воздуха будет падать и составит до 16 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 14 до минус 12 градусов, по области от 16 до 11 градусов мороза. Ветер восточный, 3-8 м/с

- Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет аномально высоким и составит 765 мм ртутного столба. Уже завтра температура в регионе упадет до 20 градусов мороза, и такая погода продержится все выходные – потепления синоптики пока не обещают.