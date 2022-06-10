Москва: Запад своей помощью Армении дестабилизирует Южный Кавказ

В МИД РФ заявили, что помощь Запада Еревану носит дестабилизирующий характер. Там добавили, что такой эксперимент уже пережили другие государства.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала, что увеличение помощи Армении от Агентства США по международному развитию подтверждает дестабилизирующий характер Запада на Южном Кавказе.

Она отметила, что подобные эксперименты, которые сегодня проводятся в соседних с Россией государствах, случались и в других странах мира. Захарова добавила, что это можно избежать.

"Этого можно избежать тем, кто проводит национально ориентированную политику, кто знает историю, кто исходит из национальных интересов, кто не является временщиком, просто пиарщиком от политики, кто является государственными деятелем, думающим о своей стране и народе"

- Мария Захарова

Ранее Агентство объявило об увеличении денежной помощи Армении со $120 млн до 250 млн.