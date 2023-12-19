Москва стала лидером человеческого потенциала

Столица РФ возглавила рейтинг мегаполисов БРИКС+ с самым высоким потенциалом граждан.

Российская столица получила первое место в списке 100 мегаполисов БРИКС+ по показателям человеческого потенциала. При выборе лидера учитывались 197 условий, по которым город должен был стать лучшим. Об этом рассказала заместитель градоначальника столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что Москва обошла крупнейшие мировые мегаполисы.

"Наш город возглавил рейтинг, обогнав таких сильных игроков, как Гонконг, Пекин, Куала-Лумпур и Абу-Даби. Исследование учитывает множество параметров и охватывает больше 30 стран. Специалисты отметили лидерство Москвы по ключевым направлениям, которым мы уделяем особое внимание. Это научно-технологическая база, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций на государственном уровне"

– Наталья Сергунина

Заммэра сообщила, что при составлении списка учитывались два основных критерия. Один из них «город для людей» - насколько мегаполис обустроен для комфортного проживания. Второй критерий «люди для города» - как жители мегаполиса самореализовываются в нем.

Подчеркивается, что важным пунктом, по которому Москва стали лидером было развитие науки и образования в столице.