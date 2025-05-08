Вестник Кавказа

Москва приветствует договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия поддерживает нормализацию между Индией и Пакистаном и рассчитывает на долгосрочный характер соглашения о деэскалации.

Москва приветствует договоренность о деэскалации между Индией и Пакистаном и рассчитывает на долгосрочный характер мирной инициативы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем достигнутую договоренность о деэскалации между Нью-Дели и Исламабадом, надеемся, что наметившаяся нормализация ситуации будет носить долгосрочный и устойчивый характер, видим в этом важнейшее условие обеспечения прочного мира и стабильности в регионе и рассчитываем, что вовлеченные стороны и дальше будут проявлять сдержанность и не допустят нового обострения обстановки"

– Мария Захарова 

Захарова также подчеркнула, что РФ выступает за дипломатический выход из ситуации. 

Напомним, что отношения двух стран резко ухудшились после теракта в Пахалгаме, который произошел 22 апреля. Власти Индии обвинили Пакистан в поддержке террористов в Кашмире. После этого Индия 7 мая начала операцию "Синдур", которая привела к жертвам на территории Пакистана, а Исламабад объявил о старте операции "Буньян-ум-Марсус".

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