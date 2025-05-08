Вестник Кавказа

Индия и Пакистан обсуждают соглашение о прекращении огня – СМИ

Флаг Индии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководители военных операций Индии и Пакистана начали диалог по вопросам прекращению огня.

Военное руководство Индии и Пакистана ведет обсуждение переговоров о прекращении огня, передают СМИ. 

"Командующие военными операциями Индии и Пакистана ведут переговоры по соглашению о прекращении огня между двумя странами"

– News 18

Также поступала информация, что второй раунд переговоров между военными двух стран запланирован на 13 мая. 

Напомним, что Индия и Пакистан договорились о прекращении огня вечером 10 мая. Также эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп.

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