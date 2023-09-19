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Москва превзошла все мегаполисы G20

Москва превзошла все мегаполисы G20
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Три года подряд российская столица оказывается первой среди мегаполисов G20 по уровню занятости населения. В 2023 году лидерские позиции Москвы могут еще укрепиться.

Москва вновь стала лидером среди крупных городов G20 по минимальному уровню безработицы.

"По методологии МОТ (Международной организации труда) безработица в Москве по итогам 2022 года снизилась до 2,2 процента после 2,6 процента в 2021-м. Благодаря этому российская столица третий год подряд является лидером по самому низкому уровню безработицы среди мегаполисов стран "Большой двадцатки"

– и.о. заммэра Москвы Владимир Ефимов

В российской столице развиваются высокотехнологичные компании, промышленные предприятия, становится больше производств, связанных с импортозамещением. Новы и развивающиеся компании привлекают сотрудников, что положительно влияет на другие сферы городской экономики, пояснил Ефимов.

Во второй половине 2023 года безработица в России опустилась до 3%, это новый исторический минимум с 1991 года.

Россию невозможно исключить из G20

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