Москва отметит День города 9 и 10 сентября

Опубликовано: 5:35, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда День города будет отмечаться в Москве в 2023 году? Мэр столицы Сергей Собянин назвал даты: суббота и воскресенье 9 и 10 сентября.

Власти Москвы назвали даты празднования Дня города в этом году, отметить праздник решено в выходные дни 9 и 10 сентября.

Распоряжение, которым установлены дни празднования, подписал мэр мегаполиса Сергей Собянин.

День города в Москве ежегодно отмечается в начале сентября, точные даты устанавливают из года в год столичные власти.

Традиционно город украшают, на главных площадках, в числе которых Красная площадь, Поклонная гора, Парк Горького, Воробьевы горы, устраиваются концерты, ярмарки, гуляния. Вечером в субботу дают праздничный салют.

Москва в этом году отметит 876-летие. Горожан ждут бесплатные выставки и кинопоказы, представления в центре города и городских парках и усадьбах. Подробная программа праздника будет объявлена позднее.