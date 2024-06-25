Москва обеспокоена ударами Израиля по Ливану

В Кремле обеспокоены рисками полной дестабилизации на Ближнем Востоке. Там заявили, что сегодня мирный трек монополизирован одной из стран.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил об обеспокоенности Москвы в связи с израильскими авиаударами по Ливану.

Он отметил, что действия Израиля чрезвычайно опасны в плане расширения конфликта и могут привести к полной дестабилизации региона.

Песков заявил, что сегодня очень трудно говорить о каком-то урегулировании, поскольку мирный трек "монополизирован одним из государств".

"О каких-то успехах говорить не приходится. Поэтому каких-то перспектив в настоящий момент мы обозначить не можем, что делает, наверное, ситуацию еще более потенциально опасной"

- Дмитрий Песков