Вестник Кавказа

Москва и Исламабад обсудили развитие транспортных путей на территории ШОС

Москва и Исламабад обсудили развитие транспортных путей на территории ШОС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительственные чиновники РФ и Пакистана провели встречу по вопросам транспорта в рамках сотрудничества по линии ШОС.

Россия и Пакистан будут предпринимать усилия для развития сухопутных маршрутов на территории государств, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщают СМИ Пакистана. 

Договоренности между Москвой и Исламабадом были достигнуты в рамках встречи главы Минтранса Пакистана Абдула Алима Хана и заместителя главы Минтранса РФ Андрея Никитина. 

Стороны договорились о развитии путей сообщения, при этом упор делался на развитии сетей автодорог, которые связывали бы РФ, Центральную Азию и Пакистан. Согласно позиции правительственных чиновников, это могло бы благоприятно повлиять на торгово-экономические связи в регионе. 

Глава Минтранса Пакистана также рассказал российскому госдеятелю о модернизации дорог на территории Исламской Республики, сделав акцент на цифровизации транспортных магистралей.

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