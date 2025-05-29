Москва и Исламабад обсудили развитие транспортных путей на территории ШОС

Правительственные чиновники РФ и Пакистана провели встречу по вопросам транспорта в рамках сотрудничества по линии ШОС.

Россия и Пакистан будут предпринимать усилия для развития сухопутных маршрутов на территории государств, которые входят в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщают СМИ Пакистана.

Договоренности между Москвой и Исламабадом были достигнуты в рамках встречи главы Минтранса Пакистана Абдула Алима Хана и заместителя главы Минтранса РФ Андрея Никитина.

Стороны договорились о развитии путей сообщения, при этом упор делался на развитии сетей автодорог, которые связывали бы РФ, Центральную Азию и Пакистан. Согласно позиции правительственных чиновников, это могло бы благоприятно повлиять на торгово-экономические связи в регионе.

Глава Минтранса Пакистана также рассказал российскому госдеятелю о модернизации дорог на территории Исламской Республики, сделав акцент на цифровизации транспортных магистралей.