Вестник Кавказа

Москва и Баку поговорили о предстоящем заседании межправкомиссии

Москва и Баку поговорили о предстоящем заседании межправкомиссии
© Фото: сайт Минэкономразвития РФ
В Петербурге прошла встреча Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева. Стороны обсудили подготовку к заседанию межправкомиссии и двусторонние отношения.

В Санкт-Петербурге встретились замглавы кабмина РФ Алексей Оверчук и зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев, пишет пресс-служба российского правительства.

Переговоры состоялись на полях Петербургского международного экономического форума.

Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации совместных проектов в экономической отрасли и поговорили о сотрудничестве Баку и Москвы.

Помимо этого, Оверчук и Мустафаев уделили внимание вопросам подготовки заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1005 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Юсиф Абдуллаев: Связи России и Азербайджана в экономике находятся в прекрасном состоянии

Юсиф Абдуллаев: Связи России и Азербайджана в экономике находятся в прекрасном состоянии

Самолеты свяжут Москву и Ленкорань

Самолеты свяжут Москву и Ленкорань

Россия обсуждает с Азербайджаном создание генконсульств на его территории

Россия обсуждает с Азербайджаном создание генконсульств на его территории

Карты &quot;Мир&quot; получают хождение в Азербайджане - МИД России

Карты "Мир" получают хождение в Азербайджане - МИД России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы