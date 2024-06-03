Москва и Баку поговорили о предстоящем заседании межправкомиссии

В Петербурге прошла встреча Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева. Стороны обсудили подготовку к заседанию межправкомиссии и двусторонние отношения.
В Санкт-Петербурге встретились замглавы кабмина РФ Алексей Оверчук и зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев, пишет пресс-служба российского правительства.
Переговоры состоялись на полях Петербургского международного экономического форума.
Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации совместных проектов в экономической отрасли и поговорили о сотрудничестве Баку и Москвы.
Помимо этого, Оверчук и Мустафаев уделили внимание вопросам подготовки заседания межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.