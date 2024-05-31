Москва и Баку поговорят об экономическом взаимодействии на ПМЭФ

На ПМЭФ состоится бизнес-диалог Россия и Азербайджан. В нем примут участие Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук. Планируется обсудить экономическое взаимодействие.

Бизнес-диалог Россия-Азербайджан состоится на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся 5 июня.

В мероприятии примут участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, замглавы правительства России Алексей Оверчук, первый замминистра экономики АР Эльнур Алиев, замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Стороны намерены поговорить о перспективах углубления экономического взаимодействия Москвы и Баку. Будут подняты вопросы углубления связей в инвестициях и торговле, сельском хозяйстве, энергетике, логистике и банковском деле.

Помимо этого, в рамках ПМЭФ состоится панельная сессия "Дубай-Баку: от энергетики к финансам". На ней будет обсуждаться сессия COP29, которая в этом году пройдет в Азербайджане.