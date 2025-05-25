Москва и Анкара обсудили Ближний Восток

Сергей Вершинин провел переговоры с замглавы МИД Турции. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пути выхода из кризиса.

Замруководителя российской дипломатии Сергей Вершинин провел переговоры со своим турецким коллегой Нухом Йылмазом в ходе своей поездки в Нью-Йорк, пишет пресс-служба МИД России.

Как заявили в ведомстве, дипломаты подробно обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Они также затронули коллективные усилия по поиску путей выхода из кризиса в секторе Газа.

Помимо этого, замглавы внешнеполитических ведомств России и Турции поговорили о событиях в Сирии, а также рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес.