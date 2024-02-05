Вестник Кавказа

Москва и Анкара обсудят вступление Турции в БРИКС

Москва и Анкара обсудят вступление Турции в БРИКС
© Фото: сайт БРИКС
В Евразийской экономической комиссии сообщили, что Москва и Анкара могут обсудить в этом году членство Турции в БРИКС. Там назвали Турцию очень хорошим партнером.

Глава Мининтеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сообщил, что Москва и Анкара могут в этом году обсудить вступление Турции в БРИКС.

Он назвал Турцию очень хорошим партнером России, поэтому вопрос со вступлением Анкара должна решать сама. При этом Глазьев отметил, что двери объединения ей всегда открыты.

 

"В этом году Россия является председателем в БРИКС, думаю, что сейчас очень подходящее время для обсуждения этого вопроса"

- Сергей Глазьев

Министр также напомнил, что после введения санкций в отношении России торгово-экономические контакты Москвы и Анкары только окрепли.

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