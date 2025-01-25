Москва, Баку, Астана и Ташкент создали энергетический квартет

Государственная нефтяная компания Азербайджана, казахстанская "КазМунайГаз", российская "Татнефть" и узбекская "Узбекнефтегаз" сегодня подписали знаковые четырехсторонние меморандумы о сотрудничестве.

Сегодня в ходе конференции "Цифровизация, промышленная безопасность и закупки в энергетической сфере", прошедшей в Баку, представители нефтегазовых компаний России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о партнерстве, направленное на развитие в области цифровых технологий и промышленной безопасности.

"Документы предусматривают обмен опытом в разработке и внедрении цифровых решений, а также меры по предотвращению и ликвидации последствий техногенных чрезвычайных ситуаций"

- заявление "КазМунайГаз"

Темой конференции стало внедрение инновационных технологий, повышение уровня производственной безопасности, укрепление взаимовыгодного сотрудничества и обеспечение устойчивого развития нефтегазовой отрасли.

Напомним, новый четырехсторонний формат сотрудничества в нефтегазовой сфере был запущен в азербайджанской столице накануне после встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями этой области из России, Казахстана и Узбекистана. На этой встрече глава государства отметил, что после успешной подготовительной работы, стартовал новый этап многостороннего сотрудничества. Азербайджанский лидер также отметил очень тесные производственные отношения, которые удалось наладить нефтяным компаниям четырех стран и заявил о важности такого объединения усилий.

Участники встречи подчеркнули, что новый формат подразумевает взаимодействие компаний при ликвидации ЧС и формирование совместных групп реагирования, оптимизацию работы в области цифровых технологий и ПО, организацию совместных закупок и развитие различных отраслей промышленности, добавив, что он открыт для присоединения других иностранных компаний.