Московский театр посетит с гастролями Владикавказ

Во Владикавказе в рамках гастрольного турне московский театр «Эрмитаж» представит спектакль «Слепые кони фортуны», основанный на произведении выдающегося писателя Гайто Газданова. Это первое сценическое воплощение прозы осетинского литератора.

Театр из Москвы «Эрмитаж» в рамках гастрольного тура посетит столицу Северной Осетии. На сцене во Владикавказе будет представлен спектакль «Слепые кони фортуны», основанный на произведении выдающегося писателя Гайто Газданова.

«На сцене Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева будет показан спектакль „Слепые кони фортуны“, созданный по роману Гайто Газданова „Призрак Александра Вольфа“. Постановка – Михаила Левитина, художник – Гарри Гуммель. Это первое сценическое воплощение прозы Газданова, великого писателя, осетина по национальности, на российской сцене»

– пресс-служба владикавказского театра

Гастроли Московского театра «Эрмитаж» в Северной Осетии станут ярким событием в культурной жизни региона. Встреча с произведением Гайто Газданова в исполнении талантливых актеров театра обещает быть захватывающей и запоминающейся.