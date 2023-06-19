Мощи Симона Кананита получил Кафедральный собор в Сухуме

Опубликовано: 13:05, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мощи Симона Кананита привезли сегодня в Сухумский Кафедральный собор. Глава АПЦ назвал возвращением мощей в республику историческим событием. Реликвия стала даром благотворительного фонда. Теперь приложиться к мощам святого в Сухуме сможет любой православный.

Сумухский Кафедральный собор в Абхазии получил в дар мощи Симона Кананита.

Мощи святого апостола Симона Кананита были доставлены сегодня, передачу осуществил благотворительный фонд святого мученика Вонифатия.

"Это историческое событие. Мощи Симона Кананита находятся у нас под спудом в Новом Афоне, но частицы мощей были увезены в Дамаск, когда здесь было Персидское царство и потом, когда были крестовые походы, из Дамаска они оказались в Европе"

– глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа

Симон Кананит считается святым покровителем республики Абхазия. День памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа отмечается ежегодно 23 мая.

В первой половине I века нашей эры Симон Кананит поселился в Абхазии, в урочище реки Псырцха в одном из гротов древнего Нового Афона. Там он проповедовал христианство. Апостол принял мученическую смерть, на месте его погребения соорудили храм, он представляет собой грот-келью в скале, по сей день его ежегодно посещают тысячи православных паломников.

Кроме того Сухумский собор получил в дар медальон-реликварий "Святой апостол Симон Кананит", созданный в Италии в конце XVII - начале XVIII века. Обе реликвии АПЦ получила по инициативе Императорского православного палестинского общества, пишет Sputnik Абхазия.