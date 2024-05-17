Море в Сочи прогрелось до плюс 19

Купальный сезон приближается, в Краснодарском крае на нескольких курортах, включая Сочи, море уже согрелось до плюс 19. Азовское море в Ейске сегодня самое теплое - плюс 21.

Где в Краснодарском крае можно купаться сегодня? По данным синоптиков, в последних числах мая море местами прогрелось до 19-21 градуса.

Теплее всего сегодня море в Ейске - 21 градус, при это в станице Должанской Ейского района вода значительно холоднее - плюс 17.

Сочи, Туапсе, Новороссийск, Геленджик, Тамань, Приморско-Ахтарск- эти курортные города приближаются к началу купального сезона, море прогрелось до 19 градусов. Немного отстают Анапа и Темрюк - плюс 18.

Жаркая погода, установившаяся в регионе, позволит морской воде быстро достигнуть заветных 22 градусов - именно такая температура воды считается достаточной для того, чтобы открывать купальный сезон в России.