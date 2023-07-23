РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Моряк убил 13 человек на похоронах своего ребенка в Конго

Моряк убил 13 человек на похоронах своего ребенка в Конго
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Военнослужащий открыл стрельбу на похоронах собственного ребенка в деревне на востоке Демократической республики Конго. Жертвами стали как минимум 13 человек, 9 из них - дети.

Массовая стрельба произошла накануне вечером в Конго, в деревне в провинции Итури на берегу озера Альберт, сообщают СМИ.

Во время похорон ребенка его отец, моряк ВМС республики, неожиданно начал беспорядочно стрелять по окружающим его людям.

По словам представителя армии, преступник сбежал, идет его розыск.

Староста деревни заявил, что от пуль погибли четверо взрослых и девять детей.

Почему мужчина начал стрелять, пока не известно, пишет Reuters.

Жена с сожителем погубили жителя Дагестана

Жена с сожителем погубили жителя Дагестана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
2615 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version