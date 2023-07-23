Моряк убил 13 человек на похоронах своего ребенка в Конго

Опубликовано: 14:25, 23 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военнослужащий открыл стрельбу на похоронах собственного ребенка в деревне на востоке Демократической республики Конго. Жертвами стали как минимум 13 человек, 9 из них - дети.

Массовая стрельба произошла накануне вечером в Конго, в деревне в провинции Итури на берегу озера Альберт, сообщают СМИ.

Во время похорон ребенка его отец, моряк ВМС республики, неожиданно начал беспорядочно стрелять по окружающим его людям.

По словам представителя армии, преступник сбежал, идет его розыск.

Староста деревни заявил, что от пуль погибли четверо взрослых и девять детей.

Почему мужчина начал стрелять, пока не известно, пишет Reuters.